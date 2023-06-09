BIST 5.626
DOLAR 23,35
EURO 25,11
ALTIN 1.472,65
HABER /  EKONOMİ

Asgari ücret için görüşme tarihi belli oldu

Asgari ücret için görüşme tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Abone ol

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, siyasi yoğunluk devam ediyor.

Yeni Kabine ve milletvekilleri çalışmalarını hızla sürdürürken, gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı etkileyen asgari ücret için yeni çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından konuya dair bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz" ifadeleri sonrası mesai bir kez daha başladı.

Komisyon toplanıyor

Heyecanlı bekleyiş sürerken, konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

İlk 6 aylık enflasyon rakamı da dikkate alınacak

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin açıkladı: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı
Putin açıkladı: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı
COVID-19'un beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
COVID-19'un beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten transfer müjdesi
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten transfer müjdesi
CHP'li Eren Erdem'den Erdoğan'a çirkin benzetme
CHP'li Eren Erdem'den Erdoğan'a çirkin benzetme
İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi! O gemiye para cezası uygulanacak!
İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi! O gemiye para cezası uygulanacak!
Çin ile ABD arasında yeni bir gerginlik daha: "Gelişmiş" mi "gelişmekte olan" mı?
Çin ile ABD arasında yeni bir gerginlik daha: "Gelişmiş" mi "gelişmekte olan" mı?
En son bisikletiyle görülmüştü... 26 gündür kayıp adam korkunç halde bulundu
En son bisikletiyle görülmüştü... 26 gündür kayıp adam korkunç halde bulundu
Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları aday kadrosu açıklandı