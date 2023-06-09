BIST 5.626
DOLAR 23,35
EURO 25,11
ALTIN 1.472,65
HABER /  DÜNYA

Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 11 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Abone ol

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter hesabından, patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırılarının "güçlü bir şekilde" kınandığı kaydedilirken, acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

11 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı

6 Haziran'da Badahşan Vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bir bombalı suikastte öldürülen Taliban yetkilisi için dün vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da bir camide cenaze töreni düzenlenmişti. Tören esnasında bombalı saldırı yapılmış, saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırı, ulusal ve uluslararası arenada kınanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
BETİMAR Anketi: Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığı görevine devam etmeli mi?
BETİMAR Anketi: Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığı görevine devam etmeli mi?
ABD merkezli Foreign Policy: Kazanan taraf Erdoğan
ABD merkezli Foreign Policy: Kazanan taraf Erdoğan
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Balıkesir'de Özel Altay Bilim Akademisi Kişisel Gelişim Kursu açıldı
Balıkesir'de Özel Altay Bilim Akademisi Kişisel Gelişim Kursu açıldı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Asgari ücret için görüşme tarihi belli oldu
Asgari ücret için görüşme tarihi belli oldu
Putin açıkladı: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı
Putin açıkladı: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı
COVID-19'un beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
COVID-19'un beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten transfer müjdesi
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten transfer müjdesi
CHP'li Eren Erdem'den Erdoğan'a çirkin benzetme
CHP'li Eren Erdem'den Erdoğan'a çirkin benzetme