Borsada 'Mehmet Şimşek' etkisi! Beş günde yüzde 10 yükseldi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.31 yükselişle 5.626 puandan tamamladı. Böylece Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve atanmasının ardından BIST 100'deki haftalık yükseliş yüzde 10 oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.31 yükselişle 5.626 puandan tamamladı. Böylece haftasonu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından piyasada esen olumlu rüzgarlarla BIST 100 bu hafta genelinde yüzde 10 yükseliş kaydetti.

Bugün bankacılık endeksi yüzde 0.67 düşerken, holding endeksi yüzde 1.38 değer kazandı. Bu endekslerdeki haftalık yükseliş sırasıyla yüzde 6.2 ve yüzde 10.6 oldu.

Bakan Şimşek ekonomi politikasına yönelik açıklama yapmıştı

Bakan Şimşek geçen hafta sonu görevi teslim alırken yaptığı açıklamada "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Şimşek 'şeffaflığa' dikkat çekmişti

Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var."

Piyalasarda olumlu etki yaratmıştı

Bakan Şimşek'in ataması ve sonrasında yaptığı açıklamalar 'ortodaoks' politikalara dönüş şeklinde yorumlandı ve analistler bu değişimin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan'ın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) başkan olarak atanması da 'ortodoks politikalara dönüş' düşüncesini güçlendirdi.

Merkez bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan getirildi

Bakan Şimşek'in görevi devralmasının ardından uzun süredir ismi gündemde olan Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığına atandı. Erkan, Amerika’da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra etmişti.

Globalde gözler Fed'e çevrildi

Analistler, küresel pay piyasalarında ise, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesine karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine ilişkin tahminlerin arttığını belirten analistler, para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 22'ye geriledi.