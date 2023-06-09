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Minibüsle duvara çarpan ehliyetsiz alkollü sürücüye 22 bin TL ceza

Minibüsle duvara çarpan ehliyetsiz alkollü sürücüye 22 bin TL ceza

Karaman'da, bahçe duvarına çarpan minibüsün sürücüsüne 'ehliyetsiz ve alkollü olduğu' gerekçesiyle 22 bin 200 TL ceza kesildi.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan K'nın kontrolünü yitirdiği minibüs, bir binanın bahçe duvarına çarptı. Gökhan K, kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı.

Bölgeye gelen polise olayı anlatan Gökhan K, yola fırlayan bisikletli nedeniyle kaza yaptığını iddia edip, 100 metre ilerde bekleyen çocuğa saldırmak istedi ancak polis tarafından engellendi.

Sağlık ekiplerinin tedavisini de kabul etmeyen Gökhan K'nin ehliyetsiz ve 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gökhan K'ya 'ehliyetsiz, alkollü ve muayenesiz araç kullanmak' suçlarından 22 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

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