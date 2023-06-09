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Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgisinin ardından ilk kez canlı yayına çıktı. Kılıçdaroğlu, CHP Kurultay'ının yapılacağını ve hukuk kuralları içinde genel başkanlık seçiminin yapılacağını açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu, aday olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt vermedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak katıldığı seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi dillendirilirken, Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına katıldı. Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili soruya da yanıt verdi.

"CHP genel başkanları için adaylık önce gelmez"

Gazetecilerin ısrarlı sorularına net cevap vermekten kaçınan Kılıçdaroğlu, "Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. 'Biz nerede kaybettik?' bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik." dedi.

"Kimsenin kazık çakacak hali yok"

CHP'de kişilerin önemli olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "İl başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek herkes değişecek kimsenin kazık çakacak hali yok. CHP'de kişiler önemli değil. Değişimin önünü açtık ben kurultayda çıkıp 'adayım' demem. Ben bugüne kadar çıkıp adayım demedim. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir.Hayatımda hiçbir delegeye 'Gel bana oy ver' demedim. Ben kurultay kararı aldım, aday olacaklar çalışacaklar. Ben el veririm, neden vermeyeyim?" ifadelerini kullandı.

"CHP sıradan bir parti değil"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: " Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi tanımak lazım Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değil. Bu partinin liderleri ağır sınavlardan, linç girişimlerinden geçmiştir. Biz de seçim akşamı hem liderlerle hem de kendi içimizde oturup konuştuk. Nasıl bir yol yöntem izleyelim diye. Parti Meclisi üyeleri, MYK üyeleri konuştuk ve şu karara vardık, evet toplumda bir talep var hukuk kuralları içerisinde kurultayımızı toplayacağız."

Büyük seçimlerin kaybedilmesini ağır bir yenilgi olarak kabul etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri aktardı;

"CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi"

Biz nerede kaybettik? Bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark 1,2,3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralarda daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış.

"Ağır bir yenilgi olarak görmeyi kabul etmem"

Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak görmeyi asla kabul etmem, sizin de kabul etmenizi doğru bulmam. Kazanamadık doğru ama bunu ağır bir yenilgi olarak kamuoyu önüne koymak olmaz.

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