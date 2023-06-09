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Gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmediğini sordu

Gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmediğini sordu

Gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmediğini sordu. Kılıçdaroğlu, "kazanacağımıza inanıyorduk" cümlelerini vurgulayarak, "CHP asla geri adım atmamıştır" ifadelerini aktardı.

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Türkiye'nin heyecanla beklediği 2023 seçimlerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden galip çıktı. Milli irade seçimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu yenilgilerinin arasına bir yenisini daha ekledi.

Seçim gecesi, CHP seçmeninin bir kısmı, Kemal Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrısı yaptı. Bu kesimin içinde, Fatih Portakal ve Uğur Dündar gibi isimler de bulunuyordu.

Öyle ki, Uğur Dündar "Toplumun değişimden beklentisi Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesiydi" cümlelerini vurgulamıştı. İstifa gündemi sürerken, Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar Sözcü TV'de karşı karşıya geldi.

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi istifa ediyorum diyebilirdiniz, demediniz. 12 gün boyunca seçmenleri yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" sorusunu yöneltti.

"Kazanacağımıza inanıyorduk"

Kemal Kılıçdaroğlu, pişmanlık duymadığını vurgularken, şu ifadeleri aktardı;

Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan pişmanlık duymuyorum. Türk siyasetinde önemli bir aşama kaydettik. Demokrasiyi destekleyenleri yan yana getirdik. Unutuldu, konuşulmuyor. İktidar olduğumuzda ne yapacağımızı konuştuk, bir mutabakat hazırladık. Toplumun her kesimi ile diyalog kurduk. Biz kazanacağımıza inanıyorduk.

"CHP asla geri adım atmamıştır"

Altı lider ve iki büyükşehir belediye başkanı ile birlikte alanlara çıktık. Medyada kazanacağımıza inandı. Beklediğimiz olmadı. Siz de beklediğimizi olmamasını bizim üzerimde bir üzüntüye yol açtığını kabul edersiniz. CHP sıradan bir parti değil. CHP, kökleri Kuvayi Milliye uzanan bir partidir. En zor sınavları verenler CHP Genel Başkanları'dır ve asla geri adım atmamışlardır.

"Yetkiyi partililerimize bıraktık"

O akşam oturup konuştuk. Nasıl bir yol yöntem izleyelim diye? Oturduk şu karara vardık: Toplumda bir talep var, hukuk kuralları içinde kurultayımızı toplayacağız. Yetkiyi tümüyle partililerimize bıraktık. Genel başkanın seçildiği kurultay yerel seçimlerden önce düzenlenecek.

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