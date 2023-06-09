BIST 5.626
DOLAR 23,36
EURO 25,10
ALTIN 1.472,61
HABER /  DÜNYA

Everest Dağı'ndaki dağcı ölümleri son yılların en yüksek seviyesinde

Everest Dağı'ndaki dağcı ölümleri son yılların en yüksek seviyesinde

Everest Dağı'nda bahar ayı tırmanışlarında bu yıl 12 kişi yaşamını yitirirken, 5 dağcının hala kayıp olması bu yılı en ölümcül sezonlardan biri haline getirdi.

Abone ol

Avustralyalı 40 yaşındaki Dağcı Jason Kennison'ın hayalini gerçekleştirmek için tırmandığı Everest Dağı'ndan inerken oksijen yetersizliği nedeniyle 21 Mayıs'ta hayatını kaybetmesi, son zamanlarda dağda yaşanan ölümleri akla getirdi.

Uzmanlar, tırmanıştan önce kazaları önlemek ve zorlu koşullarda hayatta kalmak için titiz bir hazırlık yapmak gerektiğini ifade ediyor.

Son yılların "en ölümcül" dönemi olarak görülen bahar tırmanış sezonunda 12 kişinin öldüğü teyit edilirken, 5 dağcıdan ise hala haber alınamıyor.

Söz konusu ölüm rakamları, şimdiden son dönemlerin en ölümcül yılı olarak kabul edilen 2019'daki 11 ölümü aştı.

Bu sene meydana gelen ölümler, Everest’te süreğen haline gelen buzdan kayma ve yüksek irtifa ve rakımlarda oksijen yetersizliğine bağlı nedenlerle meydana geldi.

İklim değişikliğinin etkileri endişe yaratıyor

Öte yandan, iklim değişikliğinin dağda yarattığı etkilere dair endişeler de gündeme geldi.

Yüksek sıcaklıkların buzulların erimesine ve göllerin oluşmasına neden olması, dağcılara zor anlar yaşatıyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle Everest'in bulunduğu Tibet Platosu'nda sıcaklıkların 40 yılda yaklaşık 2 derecenin üstünde arttığını kaydetti.

"Everest turizmi" eleştiriliyor

Nepal'de "Everest turizmi" en büyük gelir kaynağı olarak görülüyor.

Everest'in zirvesine tırmanmak istenen yabancı dağcılar, izin için verdikleri 11 bin dolara ek olarak, gaz, yiyecek, rehberler ve yerel ziyaretler dahil olmak üzere en az 26 bin 700 dolar harcıyor.

Yerel halk, dağda kalabalıktan dolayı adeta "trafik" oluştuğunu öne sürerek 11 bin dolar ödeyen herkesin zirveye çıkmasına izin verdiği için hükümeti eleştiriyor.

Uzmanlar, titiz bir hazırlığın önemini vurguluyor

Yüksek irtifalar, vücudun aşırı sıvı üretmesi sonucunda akciğer ve beyinde şişmeye neden olarak yorgunluğa, nefes darlığına ve koordinasyon sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, kazaları önlemek ve zorlu koşullarda hayatta kalmak için öncesinden titiz bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsada 'Mehmet Şimşek' etkisi! Beş günde yüzde 10 yükseldi!
Borsada 'Mehmet Şimşek' etkisi! Beş günde yüzde 10 yükseldi!
İran, Moskova'nın doğusunda yeni bir İHA tesisi kurması için Rusya'ya yardım ediyor
İran, Moskova'nın doğusunda yeni bir İHA tesisi kurması için Rusya'ya yardım ediyor
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Kanada orman yangınlarının dumanı ABD'nin güney eyaletlerine yöneldi
Kanada orman yangınlarının dumanı ABD'nin güney eyaletlerine yöneldi
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Ali Erbaş: 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz
Ali Erbaş: 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz
Minibüsle duvara çarpan ehliyetsiz alkollü sürücüye 22 bin TL ceza
Minibüsle duvara çarpan ehliyetsiz alkollü sürücüye 22 bin TL ceza
NATO'dan Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine kınama
NATO'dan Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine kınama
Bakan Hakan Fidan Lavrov ile görüştü
Bakan Hakan Fidan Lavrov ile görüştü
Putin'in hamlesi nükleer savaşı tetikleyebilir
Putin'in hamlesi nükleer savaşı tetikleyebilir
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD'yi petrol krizi sırasında tehdit etmiş
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD'yi petrol krizi sırasında tehdit etmiş