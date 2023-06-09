Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Burdur'da katliam gibi kaza meydana geldi. Burdur- Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde 16 AAN 582 otomobil sürücüsü kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek 15 AAK 125 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarı yaşandı

Kazanın ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

5 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.