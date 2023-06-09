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Carlos Alcaraz'ı eleyen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finalde

Carlos Alcaraz'ı eleyen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz'ı yenen Sırp Novak Djokovic finale çıktı.

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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde yarı final ilk müsabakası yapıldı.

3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, 1 numaralı seribaşı Alcaraz'ı toplam 3 saat 23 dakika süren mücadelede 6-3, 5-7 ve 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek finale kaldı.

Alcaraz, maçın 3. setinde bir sakatlık yaşadı ve sonrasında da üçüncü ve dördüncü setleri farklı kaybetti.

Novak Djokovic rakibini bekliyor

Tek erkeklerdeki diğer yarı final maçında, turnuvadaki 22 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşı karşıya gelecek. Djokovic, finalde bu maçın galibiyle karşılaşacak.

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