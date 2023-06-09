Bakan Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.

Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kavcıoğlu'nu da kutladı

Bakan Şimşek ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı’na (BDDK) atanan Şahap Kavcıoğlu’nu da kutladı.

Şimşek mesajında, ''Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı’na atanan sn Şahap Kavcıoğlu’nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sn Kavcıoğlu’na yeni görevinde başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.