BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  DÜNYA

Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson COVID-19 döneminde başbakanlık ofisinde düzenlenen partilerle ilgili olarak hakkında hazırlanan raporun ortaya çıkmasıyla milletvekilliğinden istifa etti. Johnson yazılı açıklamasında, "Anti-demokratik bir şekilde parlamentodan ayrılmaya zorlandığım için şaşkınlık ve dehşet içindeyim" dedi.

Abone ol

İngiltere’nin eski başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Kararını koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma raporunun yayınlanmasından önce duyurdu.

Johnson yazılı açıklamasında istifaya zorlandığını öne sürdü ve bunun için soruşturma komitesini suçladı.

Yazılı açıklamasında "Bir avuç insan tarafından, iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadan ve bırakın daha geniş seçmen kitlesini, Muhafazakar Parti üyelerinin bile onayı olmadan görevden alınmaya zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

 "Anti-demokratik bir şekilde parlamentodan ayrılmaya zorlandım"

Johnson, "Anti-demokratik bir şekilde parlamentodan ayrılmaya zorlanabildiğim için şaşkınlık ve dehşet içindeyim." dedi.

Johnson, soruşturma komitesinin kendisini parlamentodan ‘atmak’ için aleyhindeki davaları kullanmaya kararlı olduğunu da iddia etti.

Brexit'in intikamını kendisinden almaya çalıştıklarını öne sürdü.

Boris Johnson geçtiğimiz yıl temmuz ayında başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa getiren partiler

İngiltere Başbakanı Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti.

Johnson, "Partygate Skandalı" olarak adlandırılan bir soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlama kurallarını açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından "güven oylamasına" tabi tutulmuştu.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran 2022'de güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı
Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Carlos Alcaraz'ı eleyen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finalde
Carlos Alcaraz'ı eleyen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finalde
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "guguk kuşu" göndermesi
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "guguk kuşu" göndermesi
Iğdır'dan kahreden haber! Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Iğdır'dan kahreden haber! Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacak mı?
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacak mı?
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı
Gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmediğini sordu
Gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmediğini sordu
Everest Dağı'ndaki dağcı ölümleri son yılların en yüksek seviyesinde
Everest Dağı'ndaki dağcı ölümleri son yılların en yüksek seviyesinde