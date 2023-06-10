BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL

Erzurum’da sürücü duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da sürücü duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil elektrik trafosuna çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre M.B. yönetimindeki 25 ADA 762 plakalı otomobil gece 11:30 sıralarında Mehmet Sekmen bulvarından Şükrüpaşa istikametine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik trafosuna ardından istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü M.B. hayatını kaybederken araçta bulunan E. Y. yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası kaza yeri savaş alanına döndü.
Polis kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li Bilim insanı denizaltında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
ABD'li Bilim insanı denizaltında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti
Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı
Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Bakan Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması
Carlos Alcaraz'ı eleyen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finalde
Carlos Alcaraz'ı eleyen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finalde
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "guguk kuşu" göndermesi
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "guguk kuşu" göndermesi
Iğdır'dan kahreden haber! Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Iğdır'dan kahreden haber! Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacak mı?
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacak mı?
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı