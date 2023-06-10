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ABD'li Bilim insanı denizaltında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı

ABD'li Bilim insanı denizaltında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Key Largo adasında, ABD'li Prof. Dr. Joe Dituri, `Jules Undersea Lodge Neptune 100` projesi olarak adlandırılan araştırma çalışmasında deniz altında en uzun süre yaşama dünya rekorunu kırdıktan sonra yüzeye çıktı.

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Yüzeye çıkmasının ardından Dituri, basın toplantısında açıklamarda bulundu.

Dituri, insan vücudunun uzun süreler boyunca aşırı basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için 30 fit derinliğindeki bir lagünün dibinde 100 gün yaşadı. Deniz altında yaşamaya ilişkin bir önceki rekor 73 gündü.

ABD
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