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Claudia Cuic, Melikgazi Kayseri Basketbol'da

Claudia Cuic, Melikgazi Kayseri Basketbol'da

Melikgazi Kayseri Basketbol Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic’u kadrosuna kattı.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi ilk yabancı transferini yaptı. 2023-2024 sezonunda başarılı olmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılar kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. 1989 doğumlu Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic ilerleyen günlerde Kayseri’ye gelerek resmi imzayı atacak.

Türkiye'de daha önce BOTAŞ, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol takımlarında forma giyen başarılı oyuncu 2023-2024 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Claudia Cuic transferinden önce kadrosuna Ayşegül Günay Aladağ, Merve Arı, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir ve Fatmanur Karakaş'ı kadrosuna katmıştı.

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