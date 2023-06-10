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LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır?

LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır?

2023 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının ardından, gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik sorular sınavın hemen ardından gündeme geldi. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları için MEB tarih bilgisi verdi. Sınavın sona ermesinin ardından ise gözler MEB tarafından açıklanacak olan sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

2023 LGS soru cevapları yayımlandı

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor

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