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Adana'da sokak ortasında tartıştığı amcasını öldürdü

Adana'da sokak ortasında tartıştığı amcasını öldürdü

Adana’da bir kişi tartıştığı amcasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.N.S.(28) ile amcası B.S. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yeğen, evden getirdiği pompalı av tüfeğiyle amcasına ateş açtı.

Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan amca amca, olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.N.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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