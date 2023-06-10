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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2023 AÖF güncel sınav takvimi

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2023 AÖF güncel sınav takvimi

2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri, geçemedikleri eksik derslerinden de geçmek için sınava girecek öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları ne zaman?

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için tarih araştırmaları başladı. 11 Haziran'da tamamlanacak olan AÖF bahar dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler geçemedikleri dersler için yaz okulu sınavlarına dahil olacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023-19 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF yaz okulu online mı?

AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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