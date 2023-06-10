Türkiye Kupası'nda final maçı yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı yarın İzmir'de yapılacak. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın saat 20.45'te İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral'ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor'u geçerek finalist oldu.

Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.