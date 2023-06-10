BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  SPOR

Türkiye Kupası'nda final maçı yarın yapılacak

Türkiye Kupası'nda final maçı yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı yarın İzmir'de yapılacak. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın saat 20.45'te İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral'ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor'u geçerek finalist oldu.

Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de beton mikseri, metro inşaat alanına uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de beton mikseri, metro inşaat alanına uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli oluyor! Şampiyonlar Ligi final maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli oluyor! Şampiyonlar Ligi final maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Mersin'de sahipsiz kangal köpeği, yaşlı kadını yaraladı
Mersin'de sahipsiz kangal köpeği, yaşlı kadını yaraladı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurduktan sonra Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurduktan sonra Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
Yurtta hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılı hava raporu
Yurtta hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılı hava raporu
LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır?
LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır?
Adana'da sokak ortasında tartıştığı amcasını öldürdü
Adana'da sokak ortasında tartıştığı amcasını öldürdü
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk fotoğraf
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk fotoğraf
Claudia Cuic, Melikgazi Kayseri Basketbol'da
Claudia Cuic, Melikgazi Kayseri Basketbol'da