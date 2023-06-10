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Mersin'de sahipsiz kangal köpeği, yaşlı kadını yaraladı

Mersin'de sahipsiz kangal köpeği, yaşlı kadını yaraladı

MERSİN'de sokak köpeği yaşlı bir kadına saldırıp elinden yaraladı. Yaralı kadının tedavisi yapılırken kangal cinsi sokak köpeği ekiplerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

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Olay, Erdemli ilçesine bağlı Koyunca Mahallesi Cezaevi sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bir süredir mahallede gezinen kangal cinsi sokak köpeği, 77 yaşındaki Neriman Özgür'e saldırdı. Elinden ısırılan kadını köpekten komşuları kurtararak hastaneye gönderdi. Hastanede tedavisi yapılan yaşlı kadın taburcu edilerek evine döndü. Köpeğin daha önce aynı sokakta oturan bir başka kadına saldırdığı öğrenildi. Köpeğin kendine saldırdığını anlatan Neriman Özgür, çok korktuğunu ifade etti.

Olayla ilgili bilgi veren yaşlı kadının oğlu Arif Özgür " Sokakta gezen Kangal cinsi köpeğin saldırması sonucu annem yaralandı. Annem hastaneye götürüldü, acildeki doktor gerekli müdahaleyi yaptı, ilaç verdi" dedi.
Aynı köpeğin daha önce komşularından birine de saldırdığını aktaran Özgür, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu köpeğin götürülmesini isteyerek, Erdemli'nin de sokak köpeklerinden arındırılmasını talep etti.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de, köpeği yakalamak için 2 gün uğraştı. Bir kaç defa aparat aracılığı ile yakalanan ancak kurtulan köpek daha veteriner gözetiminde yakalandı.
Yakalanan köpek ekipler tarafından barınağa götürüldü.

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