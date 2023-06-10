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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu

28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu. Buna göre Erdoğan, geleneği bozmayarak ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

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14 Mayıs seçimlerinde adayların salt çoğunluğa ulaşamaması sonucu gerçekleşen 28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18 oyla galip ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminini eden Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başladı.  Öte yandan Erdoğan'ın ziyaret edeceği ilk ülkeler de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneği bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran'da KKTC'de; 13 Haziran'da ise Azerbaycan'da olacak.

Gündem 'adada çözüm' olacak

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek. Türkiye'nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek Recep Tayyip Erdoğan, daha sonrası kardeş Azerbaycan'a geçecek.

Kafkaslar'da barış ve istikrar mesajı verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek, bu ziyarette de iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.

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