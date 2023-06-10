2023 ÖSYM YÖKDİL sınav takvimi YÖKDİL/2 sınavı ne zaman başvuru tarihleri

2023 YÖKDİL/2 sınav tarihi, yabancı dil bilgisini test etmek isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl ikinci kez yapılacak olan YÖKDİL'in başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

Abone ol

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) için tarih araştırmaları başladı. Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili, ÖSYM sınav takvimini paylaştı. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi.

YÖKDİL/2 ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman?

YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.