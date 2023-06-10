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Samsun'da yaşanan sel felaketi barajları doldurdu

Samsun'da yaşanan sel felaketi barajları doldurdu

SAMSUN'da yoğun yağmur yağışı sonrası meydana gelen selle birlikte barajlar doldu, taştı. Bazı barajlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

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Samsun'a son 1 haftada yoğun yağmur yağışı düşerek sel felaketi yaşandı. Yaşanan su baskınları ve selde birçok cadde, sokak ile tarım arazisi sular altında kaldı. 5-6 Haziran'da Samsun'da bazı ilçelere metrekareye 230 kiloyu bulan yağışlar düştü. Etkili olan yağış ise barajlara yaradı.

Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan, geçen yıl Haziran ayının ikinci haftasında yapılan ölçümde yüzde 99 doluluk oranı olan Çakmak Barajı'nın bu yıl aynı zamanda yapılan ölçümde su seviyesi yüzde 95 olarak ölçüldü. Geçen yıl Haziran ayının ikinci haftasında yüzde 81,0 olan Duruçay Barajı'nın su seviyesi yüzde 100'e, 2022'nin Haziran ayında yüzde 91 su seviyesi olan Vezirköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.
Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın geçen yıl yüzde 60,9 olan su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yüzde 59,2 olarak ölçüldü. Hasan Uğurlu Barajı'nda 2022'de yüzde 88,3 olan su seviyesi, 2023 yılında yüzde 95,5'e yükseldi.

Geçen yıl Haziran ayında yüzde 46,8 olarak ölçülen Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Barajı'nın su seviyesi bu yıl yüzde 73,2 oranına yükselirken, geçen yıl Haziran ayında yüzde 74,1 olarak ölçülen Derbent Barajı da bu Haziran ayında yüzde 77,4'e ulaştı.

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