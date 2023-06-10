Suat Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Suat Kılıç kiminle evli eşi kimdir?

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmeden sonra Suat Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Samsunlu olan Suat Kılıç 50 yaşında. Aynı zamanda gazeteci ve avukat da olan Suat Kılıç'ın eşi Melike Nur Kılıç'tır. Suat Kılıç'ın Hüseyin Kaan Kılıç, Muhammed Emin Kılıç, Suat Melik Kılıç adında çocukları vardır.

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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç partisinden istifa etti. İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği veda mesajı yayınladı. Bu gelişmenin ardından Suat Kılıç'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. Aslen Samsunlu olan Suat Kılıç şu anda 50 yaşında.

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. 1972'de Hüseyin ve Elmas çiftinin çocukları olarak Samsun'da doğan Kılıç, aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kavakpınar köyündendir. Çocukluğunu Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Yeşilköy'de geçirdi. İlköğrenimini Yeşilköy İlkokulu'nda, liseyi ise Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı. Pilot olmak için Hava Harp Okulu'na başvurmasına rağmen, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle sınavlara giremedi. Daha sonra üniversite tahsilini 1995'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Kılıç, üniversiteden mezun olmadan bir süre önce Dünya Radyo'da bir gençlik programı sunmaya başladı. İki yıl süren radyo programcılığından sonra Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Karaman tarafından televizyonda çalışma teklifi aldı. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra NTV'ye geçerek Mirgün Cabas ve Banu Güven'in sunduğu 24 Saat adlı haber programının Ankara ayağını hazırladı. 1999'da sabah programı sunucusu olarak Kanal D'ye geçti. Ancak daha sonra parlamento muhabiri olarak Kanal D'nin meclis bürosunda çalışmaya başladı.

Suat Kılıç, muhabirlik görevi sırasında 2002 Türkiye genel seçimlerinde Samsun'dan AK Parti 6. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. AK Parti'nin Samsun'dan yedi milletvekili çıkarmasıyla birlikte, 22. dönemde en genç milletvekili sıfatıyla meclise girdi. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı'nda yer aldı. Daha sonra yapılan seçimlerde ise kalıcı olarak Divan'a seçildi. Bu dönemde AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi.

Kılıç, 2007'deki seçimlerde yine Samsun'dan AK Parti 3. sıra milletvekili adayı oldu ve seçimler sonucunda ikinci kez meclise girmeye hak kazandı. Ağustos 2009'da kabine değişikliği sonucunda boşalan AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi.

Suat Kılıç, 2011 genel seçimlerinde bu kez Samsun 2. sıra adayı olarak gösterildi. Seçimler sonucunda meclise giren Kılıç, 6 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet'te, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi. Böylece 29. Gençlik ve Spor bakanı olurken, yeni kabinenin de en genç bakanı oldu. Ertesi gün görevi Faruk Nafiz Özak'tan devraldı.

Suat Kılıç, İstanbul 2020 Yaz Olimpiyatları adaylığı kapsamındaki bir tanıtım projesi için, Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.