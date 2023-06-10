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Suat Kılıç istifa etti, neden AK Parti'den istifa etti? Suat Kılıç istifa olayı nedir?

Suat Kılıç istifa etti, neden AK Parti'den istifa etti? Suat Kılıç istifa olayı nedir?

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ile beraber yeniden iktidara gelen AK Parti'de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç partisinden istifa etti. İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti veda açıklaması yaptı. Peki Suat Kılıç neden istifa etti? İstifa nedeni nedir?

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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç AK Parti'den istifa etti. Veda yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Suat Kılıç'ın istifa nedeni merak edildi. Peki Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç neden AK Parti'den istifa etti, nedeni nedir?

Milli siyasete devam edeceğim

"Değerli dostlarım; 3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK Parti’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim.

Erdoğan'a teşekkür etti

Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım. Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ederim.

22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis’te, Parti’de, Bakanlık’ta ve Devlet’te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. 

Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar… Sizden de Allah razı olsun. 2002’de AK Parti’de 2011’de Gençlik ve Spor Bakanlığında sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah’a sonsuz şükürler olsun. İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik. İyi ki… Ve nihayet…

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