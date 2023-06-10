Ankara'da roket ve patlayıcı fabrikasında patlama! Bakanlık acı haberi duyurdu: 5 işçi şehit oldu!

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın üretimhane bölümünde meydana gelen patlamada, yaralıların olduğu öğrenildi. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur." denildi. Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin'den de patlamaya ilişkin açıklama geldi.

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Ankara Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi.

Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan edinilen bilgilere göre, fabrikanın üretimhane bölümünde meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

5 kişi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, patlamaya ilişkin acı haberi duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur." denildi.

Ankara Valisi Şahin'den açıklama

Patlama sonrası kameraların karşısına geçerek açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara Valisi Vasip Şahin “Saat 08.45 sıralarında MKE’ye bağlı Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde orada kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenime göre değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Daha geniş ve detaylı açıklamayı daha teknik ve net bilgiler geldikten sonra paylaşacağız. Göçük altındaki tüm işçilere ulaşıldı." dedi.

"Sabotaj olma ihtimali var mı?" sorusuna yanıt

‘Sabotaj olma ihtimali var mı?’ sorusuna da yanıt veren Vasip Şahin “Şu anda ilk değerlendirmelerde kimyasal tepki neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın değerlendirmesi var ama tabii cumhuriyet savcıları inceleme yapıyor” ifadelerini kullandı.

"Tecrübesiz çalışan iddiası asılsız"

Patlamaya ilişkin açıklama yapan bir başka yetkili ise "Burası patlayıcı üreten bir fabrikamız. Patlama meydana gelen yer çok küçük bir bina. Patlama aniden oluştu. Savcılarımız görevde, Savunma Bakanımız Hatay'daydı, geri dönüyor. Tecrübesiz çalışan iddiası asılsız. Çok birbirinden dağınık bir yerleşke burası. Patlama olan yer uzak bir noktada ve tek bir noktayı etkiledi." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya dair "Ankara Elmadağ’da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada maalesef 5 işçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları âli olsun." açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." denildi.