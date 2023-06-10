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YKS sınav görevlisi olma başvurusu nasıl, nereden yapılır? YKS görevli olma başvuru formu

YKS sınav görevlisi olma başvurusu nasıl, nereden yapılır? YKS görevli olma başvuru formu

YKS gözetmen ücreti de sınavda görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Peki, 2023 Sınav gözetmen ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

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Üniversite hayali kuran lise son sınıf öğrencilerinin gireceği YKS sınavına artık günler kaldı. Birçok öğretmen ise YKS sınavında nasıl görevli olunur, nereye başvuru yapılır sorularına yanıt aramaya başladı.  Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek ve sınavın sağlıklı ve güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla görevlendirilen gözetmenler belirlenen tutarda ücret alıyor. Peki, YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? Sınav gözetmen başvuruları nasıl yapılır?

YKS sınav gözetmen ücretleri

2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında  602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında  730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında  548 TL alacak.

 2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

 2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

Başvurular GİS üzerinden yapılıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi. 

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