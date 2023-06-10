MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan makam odasında ilk fotoğraf

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın'ın makam odasında çekilen fotoğrafına MİT'in internet sitesinde yer verildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koltuğuna İbrahim Kalın getirilmişti.
Son olarak, MİT'in internet sitesindeki 'MİT Başkanı' bölümü güncellendi. Kalın'ın makam odasında çekilen fotoğrafı paylaşılarak, sitede Kalın'ın özgeçmişine yer verildi. Bu fotoğraf aynı zamanda Kalın'ı yeni makamında gördüğümüz ilk fotoğraf oldu.
İşte o fotoğraf karesi...