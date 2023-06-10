Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 kişi tutuklandı

KONYA merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Askeri Mahrem ve Rehberlik yapılanması ile Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 38 kişinin örgütle bağlantısı ilk defa deşifre edildi, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Konya Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Konya merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Van, Aksaray, Karaman ve Niğde'nin bulunduğu 7 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik Askeri Mahrem ve Rehberlik yapılanması ile Bylock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i aktif görevde olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özel kriptolu mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalarda, umutlarını 14 ve 28 Mayıs seçimlerine bağlamışlar

Gözaltına alınan 19 şüphelinin verdiği bilgiler sonucunda tespit edilen 38 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi. Gözaltına alınan şahısların cep telefonu incelemelerinde özel kriptolu yazışma uygulamasını kullandıkları ve bu uygulamadaki mesajlaşmalardan örgüt üyelerinin umutlarını 14 ve 28 Mayıs seçimlerine bağladıkları, seçimden sonra örgütün yeniden güçleneceği ve yurt dışındaki örgüt mensuplarının geriye döneceği konusunda birbirlerini motive ettikleri ancak seçim sonuçlarıyla hayal kırıklığına uğradıkları, yine de örgüte bağlılıklarını sürdürdükleri anlaşıldı.

Kamu kurumlarında FETÖ faaliyetlerine devam ediyorlardı

Gözaltına alınan şüphelilerden rehberlik yapılanmasında görev aldığı tespit edilen örgüt mensuplarının bazılarının sınav sorularını usulsüzce örgüt üyelerine verdiği ve kamu kurumlarına örgüt mensuplarını yerleştirdikleri ortaya çıktı. Yine gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının sınav sorularını çalarak devlet memuru oldukları tespit edildi. Şahısların devlet memuru iken de örgüt adına faaliyetler yürüttüğü anlaşıldı.

FETÖ mensubu 8 şüpheli tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'nün yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiler neticesinde 38 şahsın örgütle bağlantısı ilk kez deşifre edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda örgütsel yayınlar ve örgüte ait birçok veri ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.