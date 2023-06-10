AK Parti'den istifa eden eski bakan Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç AK Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu. 8 yıl aradan sonra siyasete döneceğinin sinyalini veren Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

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AK Parti'de üç dönem milletvekilliğinin yanı sıra 2011-2013 yılları arasında gençlik ve spor bakanlığı yapan Suat Kılıç gece saatlerinde yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifa açıklamasında "8 yıllık aradan sonra yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini" belirten Suat Kılıç, bu sabah Ankara’da düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda YRP’ye katıldı.

Kılıç’a rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Suat Kılıç, 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde YRP listelerinden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in damadı olarak biliniyor.

Kılıç’ın seçim sürecinde kayınpederinin seçim çalışmalarına da katıldığı öğrenildi.

Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklama ile AK Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Kılıç, “AK Parti’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.