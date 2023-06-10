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Acı haberi Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Hatay'da geçici görev yapan polis Selim Sarıkaya şehit oldu

Acı haberi Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Hatay'da geçici görev yapan polis Selim Sarıkaya şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu. Deprem bölgesi Hatay'da geçici görevde olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya şehit oldu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."

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