YKS sınav gözetmen başvurusu yapma ekranı 2023-GİS giriş

Lise son sınıf öğrencileri 17-18 Haziran tarihleri arasında 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavlarına girecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler ise YKS sınav görevlisi, sınav gözetmeni nasıl olunur, nereye başvuru yapılır sorularına yanıt arıyor. Peki YKS sınav gözetmen başvurusu nasıl yapılır?

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Üniversite sınavları için sayılı günler kala gözetmen ücretleri gündeme geldi. YKS sınav görevli ücretleri 2023 yılında görev alacak kişiler tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM tarafından organize edilen YKS’de görev alacak gözetmenler belirlenen tutarda ücretlerini alarak ek gelir elde etmiş olacak. Peki, 2023 Sınav gözetmen ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

Başvurular nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.