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Nilüfer Caz Festivali caz tutkunlarını mest etti

Nilüfer Caz Festivali caz tutkunlarını mest etti

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği “Nilüfer Caz Festivali”nin ikinci gününde, doğu-batı arasındaki sesleri kendine has yorumuyla sunan Mert Pekduraner ile Batı Afrika tınılarını çağdaş ritimlerle birleştirerek etkileyici bir sahne performansıyla sunan Yemen Blues sahne aldı.

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Bursa kent kültürüne yeni bir soluk getiren Nilüfer Caz Festivali, müzik tutkunlarına coşkulu bir gece yaşattı. Nilüfer Belediyesi’nin “Tahayyül” temasıyla Balat Atatürk Ormanı’nda bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği festival, ikinci gününde de sevilen isimleri sahnesinde ağırladı.

Gecede sahneye ilk olarak, değerli müzisyenlerden oluşan ekibiyle besteci ve gitarist Mert Pekduraner çıktı. Konserine, 2020 yılında Venedik Bienali için yaptığı “Kıyı” isimli parçasıyla başlayan Mert Pekduraner’e davulda Nihal Saruhanlı, yaylı tanburda Muaz Ceyhan ve elektrik bas gitarda Mehdi Farzane eşlik etti.

Doğu-batı arasındaki sesleri sentezlediği kendine özgü müziğiyle farkını ortaya koyan Mert Pekduraner’i, Bursalı müzik severler büyük bir ilgiyle dinledi. Albüm ve teklilerinden oluşan repertuarını başarıyla sunan Mert Pekduraner ve ekibi, konserinin ardından alkış aldı.

Yıldızların altında müzik dinleme imkânı sunan Nilüfer Caz Festivali’nde gecenin son konuğu, Ravid Kahalani’nin girişimiyle kurulan Yemen Blues grubu oldu. Batı Afrika tınılarını çağdaş ritimle birleştiren Yemen Blues, festival katılımcılarına unutulmaz bir gece yaşattı. Etkileyici sahne performansıyla kendine hayran bırakan Ravid Kahalani’ye Shainer Ezra Blumenkranz, Dan Mayo ve Rony Iwryn eşlik etti. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Yemen Blues ekibi, müziği ve danslarıyla izleyenleri adeta büyüledi. Caz tutkunları da, Yemen Blues’a konser boyunca danslarıyla eşlik etti.

Bir şarkının yolculuğuna çıktılar

Nilüfer Caz Festivali’nde, birçok yerli ve yabancı müzisyenin sahne aldığı konserlerin yanı sıra farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları da düzenleniyor. Bu etkinliklerden ilki, Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin ile yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın katılımıyla gerçekleşti. Ormandaki Kulübe’de düzenlenen söyleşide Harun Tekin ve Yekta Kopan, katılımcılarla birlikte “Bir şarkının yolculuğu”na çıktı. Yekta Kopan’ın soru ve yorumlarıyla katkı verdiği söyleşide Harun Tekin de, bir şarkının söz yazımından başlayarak kayıt, mix ve albüm sürecine gelene kadar olan süreci bütün detaylarıyla anlattı.

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