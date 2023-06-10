YKS salon başkanı görevleri ücretleri 2023 kaç para oldu?

Lise son sınıf öğrencileri 17-18 Haziran tarihleri arasında 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavlarına girecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler ise YKS sınav görevlisi, sınav salon başkanı nasıl olunur, nereye başvuru yapılır sorularına yanıt arıyor. Peki YKS salon başkanı gözetmen başvurusu nasıl yapılır?

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YKS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 YKS sınavına sayılı günler kala, sınav gözetmen ve görevli ücretlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. ÖSYM takviminin belli olmasıyla beraber, YKS sınavında görevli olacak kişiler, ücretlerin ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, detaylar...

Nereden başvuru yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.