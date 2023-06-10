BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'de 20 milyon lira vurgun yapan örgüte operasyon: 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'de 20 milyon lira vurgun yapan örgüte operasyon: 5 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'te jandarma, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle vatandaşlardan yaklaşık 20 milyon TL toplayarak nitelikli dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne operasyon yaptı. Yakalanan 6 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.

Abone ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle çok sayıda vatandaştan yaklaşık 20 milyon TL toplayarak örgütlü bir şekilde rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Yakalan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Adli makamların koordinesi ile titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyon neticesinde, 6 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin baskın yapılan adreslerindeki aramalarda ise 6 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar, 2 adet USB bellek, 80 adet muhtelif evrak ve doküman ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi Finali'nin Teknik Gözlemci Heyeti'nde
Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi Finali'nin Teknik Gözlemci Heyeti'nde
Nilüfer Caz Festivali caz tutkunlarını mest etti
Nilüfer Caz Festivali caz tutkunlarını mest etti
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
AK Parti'den istifa eden eski bakan Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
AK Parti'den istifa eden eski bakan Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Güneş gözlüğünde marka değil, ultraviyole koruma ve sertifika önemli
Güneş gözlüğünde marka değil, ultraviyole koruma ve sertifika önemli
Acı haberi Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Hatay'da geçici görev yapan polis Selim Sarıkaya şehit oldu
Acı haberi Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Hatay'da geçici görev yapan polis Selim Sarıkaya şehit oldu
YKS sınav gözetmen başvurusu yapma ekranı 2023-GİS giriş
YKS sınav gözetmen başvurusu yapma ekranı 2023-GİS giriş
Uluslararası bisiklet yarışı Road Race Kırıkkale başladı
Uluslararası bisiklet yarışı Road Race Kırıkkale başladı
Samsun'da yaşanan sel felaketi barajları doldurdu
Samsun'da yaşanan sel felaketi barajları doldurdu
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 kişi tutuklandı