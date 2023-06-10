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Aydın Ünal'ın Berat Albayrak'ı sert eleştirdiği yazı kaldırıldı Salih Tuna'dan Ünal'a 'değmezdi ama yazdım' tepkisi

Aydın Ünal'ın Berat Albayrak'ı sert eleştirdiği yazı kaldırıldı Salih Tuna'dan Ünal'a 'değmezdi ama yazdım' tepkisi

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi politikalarını sert ifadelerle eleştirdiği dünkü yazısı gazetenin internet sitesinden kaldırıldı. Sabah yazarı Salih Tuna, Ünal'a tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı ve metin yazarı olan AK Partili eski vekil Aydın Ünal'ın Yeni Şafak gazetesindeki dünkü yazısı ortalığı karıştırdı.

Berat Albayrak'ın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Ünal, rasyonel zeminden çıkışın 2018 seçimleri sonrası başladığını kendi zihninde var olan bir modelle bütün dengeleri altüst ettiğini yazdı. 

"Türkiye’ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı"

Ünal, yazısında "Hem o bakanın, hem de birtakım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye’ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı." ifadelerine yer verdi.

Söz konu yazı siteden kaldırıldı

Ünal'ın ses getiren 9 Haziran tarihli yazısıyla ilgili Yeni Şafak'ta ilginç bir gelişme yaşandı. Ünal'ın yazısı sitenin arşivinden kaldırıldığı görüldü. Yazarın arşiv yazılarına girenler en son yazı olarak çarşamba günü kaleme aldığı başka bir yazıyı gördüler. Dün yayınlanan haberlerde yazı için konulan linke tıklayanlar ise "sayfa bulunamadı" yazısıyla karşılaştı. 

Salih Tuna: Muhterem için değmezdi ama yazdım

Öte yandan Albayrak'a ağır suçlamaların yöneltildiği yazıya iktidara yakın Sabah gazetesinden de tepki gecikmedi. Sabah yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında "Benim bildiğim şudur: Zat-ı muhteremin Sayın Berat Albayrak'la nasıl bir takıntısı varsa, bitmek bilmiyor. "O bakan" diyecek kadar da üslupsuz. Tevekkeli dememişler, "Üslubu beyan ayniyle insan." ifadelerine yer verdi.

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