İtalyan basını duyurdu: Şampiyon Galatasaray'dan Merih Demiral bombası!

Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı stoper takviyesi için harekete geçen Cimbom'da flaş bir isim gündeme geldi. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Sarı-kırmızılıların Merih Demiral için harekete geçtiğini haberleştirdi. İşte flaş transfer haberinde detaylar...

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un talipleri artıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın stoper arayışı devam ediyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Sarı-kırmızılıların Merih Demiral için harekete geçtiğini haberleştirdi. Haberde Gian Piero Gasperini'nin Atalanta ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının, kulübün transfer çalışmalarına da yön vermiş durumda olduğu belirtildi. Gasperini'nin 25 yaşındaki milli futbolcunun performansından memnun kalmadığı ve ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği de kaydedildi

En son Inter ilgilenmişti

AKŞAM'ın haberine göre; Inter'in kısa süre öncesine kadar Merih'in peşinde olduğu ancak Skriniar'ın PSG'ye transferinin yatması sebebiyle milli futbolcunun da kulübünde kaldığı belirtildi. Atalanta'nın piyasa değeri hala yüksek iken Merih Demiral'ı elden çıkarmak istediği ve Galatasaray'ın milli savunmacı ile ilgilendiği kaydedildi. Okoli'nin Atalanta'ya geri dönecek olmasının yanı sıra Atalanta'nın Hien'i renklerine bağlamak istediği de öne sürüldü.

20 milyon euro ödediler

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da gösterdiği yüksek performansın ardından yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında 2019 yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olan Merih Demiral, Türkiye'yi gururlandırmıştı. Juventus'a iki sezon forma giydikten sonra sakatlıktan dolayı formdan düşen Merih 2021 yaz transfer döneminde 20 milyon euro karşılığında İtalya'nın önemli takımlarından Atalanta'ya transfer oldu.