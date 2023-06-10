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Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali Kayseri'de yapılıyor

Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali Kayseri'de yapılıyor

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nca (TAZOF) düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali Kayseri'de başladı.

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Federasyon Başkanı Şaban Kurt, Kadir Has Kongre Merkezi'nde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın açılışında, katılan çocukların önce okullarında sonra ilçelerinde ve illerinde yarıştığını, il birincilerinin de Türkiye finaline katılmaya hak kazandığını söyledi.

Bu yıl turnuvanın 5'incisini gerçekleştirdiklerini belirten Kurt, yıl boyu 1 milyonun üzerinde çocuğun bu müsabakalara katıldığını aktardı.

Turnuvanın kaybedeni olmadığını vurgulayan Kurt, "Çünkü çocuklarımız akıl ve zeka oyunlarıyla oynamaya başlayınca kazanmaya da başlıyor. Bu turnuvalar çocuklarımızın bu oyunlarla olan ilişkisini daha da güçlendiriyor. Bu oyunlar sadece eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamıyor, aynı zamanda onların problem çözme yeteneklerini, stratejik düşünme becerilerini ve takım çalışması kabiliyetlerini de artırıyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğduğunu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde annesini, ablasını, eniştesini, akrabalarını kaybettiğini anlatan Kurt, "Elbistan'a gittiğimde Kayseri Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı vardı, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, iş insanları vardı. Hepsine teşekkürü borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 73 ilden öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini ağırlamaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 74 ilden 723 ilkokul ve ortaokul öğrencisi oyunlara başladı.

İlkokul öğrencileri eqilibrio, Q-bitz, mangala, pentago ve küre, ortaokul öğrencileri ise kulami, reversi, mangala, pentago ve küre kategorilerinde yarışıyor.

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