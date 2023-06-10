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Somali'de Eş-Şebab'ın bir otele düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü

Somali'de Eş-Şebab'ın bir otele düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün bir otele düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eş-Şebab üyeleri başkent Mogadişu'daki Pearl Beach Oteli'ne saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 sivil de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden arasında 3 polis de bulunuyor.

Çıkan çatışma sonrası otelde bulunan 84 kişi kurtarıldı.

Otel saldırısından kurtulanlardan Fowsiyo Abshir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla duvardan atlayarak kurtulduk. Allah'a şükür iyiyiz." dedi.

Örgüt üyelerinin otel baskınına güvenlik güçlerinin cevap vermesi sonrası çıkan çatışmada 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

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