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Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı

Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi başladı.

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Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonun startı, 71 araç ve 142 sporcunun katılımıyla Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki servis alanından verildi.

"Espark" ve "Odunpazarı" isimleriyle ilk gün koşulacak 4 özel etaptaki yarışlar öncesi servis alanında son hazırlıklarını yapan sporcular, Atalan ve Sakarıılıca mevkilerine hareket etti. İlk gün yarışları, servis alanında sona erecek.

Eskişehir Rallisi, yarın sabah başlayıp koşulacak 4 özel etap sonrası Espark AVM önündeki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.

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