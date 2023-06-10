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Candan Erçetin yaz konserlerine Bursa'dan başladı

Candan Erçetin yaz konserlerine Bursa'dan başladı

Candan Erçetin, yaz konserleri çerçevesinde açık hava konserlerine Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndan başladı.

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‘Yalan’, ‘Meğer’, ‘Kırık Kalpler Durağı’, ‘Onlar Yanlış Biliyor’, ‘Melek’ gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra hareketli şarkıları ile müzik şöleni yaşattı.

Konserinin sonlarına doğru ritmi artıran Erçetin, kendisine eşlik eden seyirci korosuna teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erçetin, Bursalı dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Yaz konserlerine hız kesmeden devam edecek olan Candan Erçetin, 10 Haziran İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava’da, 20 Haziran’da Ankara Atılım Sahnesi'nde, 21 Haziran Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro’da, 2 Ağustos Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 4 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 5 Ağustos’ta ise Bodrum Antik Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

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