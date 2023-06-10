BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  DÜNYA

NATO'ya üye olmayan İsveç'ten çok konuşulacak üs kararı

NATO'ya üye olmayan İsveç'ten çok konuşulacak üs kararı

İsveç, NATO üyeliği için beklemeyi sürdürürken ülkede geçici NATO üsleri kurulmasını da içeren bir kararı onayladı.

Abone ol

NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan onay bekleyen İsveç, Kuzey Atlantik İttifakı'na üye olmadan topraklarını geçici üslere açacağını bildirdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Dagens Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, "İsveç hükümeti, ordunun, gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO ve NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Rusya'ya net sinyal

Kristersson ve Jonson, bu hazırlıkların yabancı askeri malzeme ve personelin İsveç topraklarında geçici olarak konuşlanmasını da içerebileceğini belirterek "Bu karar, Rusya'ya net bir sinyal göndermekte ve İsveç'in savunmasını güçlendirmektedir" dedi.

Makalede, NATO birliklerinin varlığının, Baltık Denizi üzerinden gelebilecek Rusya kaynaklı tehditlere karşı caydırıcı işlev göreceği kaydedildi.

İsveç ve Finlandiya, geçen yıl Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO üyeliği için başvurmuş, Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesinde, Türkiye'nin vetosunu kaldırması üzerine İttifak tarafından resmen üyeliğe davet edilmişti. Finlandiya Nisan ayında İttifak'ın 31'inci üyesi olurken İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz meclis onayı çıkmadı. Bir ülkenin İttifak'a tam üye olabilmesi için tüm üye devletlerin meclis onayı gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna: Bahmut yönünde 1400 metre ilerlemeyi başardık
Ukrayna: Bahmut yönünde 1400 metre ilerlemeyi başardık
Somali'de Eş-Şebab'ın bir otele düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü
Somali'de Eş-Şebab'ın bir otele düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Bir erkek kadın kılığında yakalandı! İçi doldurulmuş sütyen takıp makyaj yapmış... Nedenini vatandaşlar söyledi
Bir erkek kadın kılığında yakalandı! İçi doldurulmuş sütyen takıp makyaj yapmış... Nedenini vatandaşlar söyledi
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Candan Erçetin yaz konserlerine Bursa'dan başladı
Candan Erçetin yaz konserlerine Bursa'dan başladı
Kılıçdaroğlu'ndan Elmadağ'daki patlamada şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Elmadağ'daki patlamada şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı
Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı
Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı
Tekirdağ'da rüşvet operasyonu: 5 zabıta memuru tutuklandı!
Tekirdağ'da rüşvet operasyonu: 5 zabıta memuru tutuklandı!
Galatasaray'da tarihi değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi! 2 yıla indirildi
Galatasaray'da tarihi değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi! 2 yıla indirildi
2023 YKS sınav bina yöneticisi ücreti kaç para 2023, ne zaman ödenir?
2023 YKS sınav bina yöneticisi ücreti kaç para 2023, ne zaman ödenir?