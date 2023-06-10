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Caner Erkin'e sürpriz talip

Caner Erkin'e sürpriz talip

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, bu sezon Başakşehir forması giyen Caner Erkin'i transfer etmek istiyor.

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Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'in kapısından dönen Eyüpspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Caner Erkin, bu sezon Başakşehir formasıyla yalnızca 9 resmi maça çıktı ve bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 442 dakika süre alan 34 yaşındaki sol bek oyuncusu, 2 asistle skora etki edebildi.

Kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve son olarak da Başakşehir forması giydi.

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