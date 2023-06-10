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PKK'nın katlettiği 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi anıldı

PKK'nın katlettiği 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde 33 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma programı düzenlendi.

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Çevrimli'de terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için köy mezarlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Köy muhtarı İbrahim Özbey, 33 yıl önce yaşanan katliamı asla unutmayacaklarını belirterek, terör örgütünü lanetlediklerini söyledi.

Program, İlçe Müftüsü Kemal Benek'in dua etmesiyle son buldu.

Anma programına, Güçlükonak Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tahir Başkonuş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uzuntaş ve Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre katıldı.

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