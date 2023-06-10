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İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası, Yunanistan'da yapılacak

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası, Yunanistan'da yapılacak

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası, Yunanistan’ın Girit şehrinde düzenlenecek.

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İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak organizasyonda mücadele edecek Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği unvanı sahibi Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, bugün Yunanistan’a gidecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Kerim Vural, "Gururumuz olan Kadın Basketbol Milli Takımı'mızın ulaştığı Avrupa şampiyonluğu ve dünya İkinciliği gibi başarılara yeni bir halka ekleyeceğini biliyorum. Kızlarımıza güvenimiz tamdır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve gururlandıracaklarına yürekten inanıyorum. Sesimiz spor olsun, dünya duysun." ifadelerini kullandı.

Milli takım kafilesinde sporcular Çağla Aslan, Çağlanur Uzundurukan, Kübra Demir, Elif Çakırtaş, Büşra Çevik, Dilan Göçmeoğlu, Feyzanur Bal, Gülfer Tokatlı, Selin Çalışkan, Esin Bilgili, Viktoriya Koyuncu, İnci Göğer ve Pelin Yılmaz yer alacak.

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