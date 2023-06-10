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İstanbul Havalimanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

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Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarlarının İstanbul'a gelişleri sürdü.

Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Taraftarlar uçaktan iner inmez tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.

Aynı saatlerde de Manchester'den kalkan geniş gövdeli bir uçak da İngiliz takımının çok sayıda taraftarını İstanbul'a getirdi. İngiliz taraftarlar da takımları lehine havalimanında tezahürat yaptı.

İstanbul Havalimanı işletmeci İGA ekipleri taraftarların rahat çıkış yapmaları için gerekli yönlendirmeleri yaparken polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Her iki takımın taraftarları, pasaport işlemlerini tamamlamasının ardından kendilerini bekleyen otobüslerle İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.

Taraftarların gelişi akşam saatlerine kadar devam edecek.

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