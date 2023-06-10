Serdar Sertçelik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serdar Sertçelik ne iş yapıyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik magazin gündemine bomba gibi düştü. Nilsu Berfin Aktaş eşi Serdar Sertçelik'ten boşanma kararı aldı. Bu gelişmeden sonra Serdar Sertçelik Aktaş merak konusu oldu. Peki kimdir Serdar Sertçelik, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Serdar Sertçelik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? soruları Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'ten boşanması sonrası gündemde. Serdar Sertçelik ismini Türkiye Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği eşi olarak tanıdı. Aslen Ankaralı olan Serdar Sertçelik'in ne iş yapıyor, neden hapiste sorusunun yanıtı ise şoke edici. Serdar Sertçelik, organize suç örgütü lideri suçuyla cezaevinde.

Serdar Sertçelik ne iş yapıyor sorunun yanıtı da cezaevine girme nedeninde gizli. Nisan ayında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce Serdar Serçelik'in de aralarında bulunduğu suç örgütüne baskın düzenlendi. Serdar Serçelik'in lideri olduğu örgütün eğlence mekanlarından zorla haraç aldığı, ayrıca valelik adı altında yasadışı işler yaptıkları tespit edildi. Serdar Sertçelik'in ayrıca iş dünyasını 200 milyon TL dolandırdığı da ortaya çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahte kimlikle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan Serdar Sertçelik, şuan Ümraniye Cezaevi'nde.

Aslen Ankaralı olan ve şuan Ümraniye Cezaevi'nde olan Serdar Sertçelik, eşi oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın boşanma kararını duyunca deliye döndü. Sosyal medya hesaplarından Nilsu Berfin Aktaş'la ilgili çirkin paylaşımlarda bulunan Serdar Sertçelik daha sonra paylaşımlarını sildi ve özür mesajı yayındı. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Serçelik'in o mesajı...

Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş, 25 yaşında aslen Ankaralı. 17 Ağustos 1998 doğumlu olan Nilsu Berfin Aktaş, 2021 yılında gizlice Serdar Sertçelik ile evlenmişti. Gizlice evlendikleri ortaya çıkınca Nilsu Berfin Aktaş açıklama yapmış ve uzak mesafe ilişkisi yaşadıklarını, Ankara-İstanbul arasında mekik dokuduklarını söylemişti.

Nilsu Berfin Aktaş ve eşi Serdar Sertçelik mutlu günlerinde sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşıyordu. İşte onlardan bir kare...