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Tottenham, Victor Nelsson'a talip oldu dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak

Tottenham, Victor Nelsson'a talip oldu dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif sundu.

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Geçen yıl Sevilla’nın 17 milyon Euro’luk resmi teklif yaptığı Victor Nelsson’a bu kez Tottenham talip oldu. Hürriyet'in haberine göre İngiliz kulübü, Danimarkalı stoper için Galatasaray’a 22 milyon Euro teklif etti.

Sarı kırmızılılar ise Nelsson’un sözleşmesinde yer alan ‘25 milyon Euro’yu getirirse serbest kalır’ maddesini hatırlatıp, oyuncuyu bu fiyattan aşağıya satmayacağını bildirdi.

Arsenal ve İtalyan kulüplerinin de radarında olan 24 yaşındaki stoperin tercihinin İngiltere olduğu öğrenildi.

Satılırsa tarihe geçecek

Victor Nelsson'un bu fiyatlara satılması durumunda kulüp tarihine geçecek. Danimarkalı stoper, Galatasaray'ın en yüksek bedelli transfer satışı olarak rekor kıracak.

Galatasaray yönetimi, ayrılık ihtimalini dikkate alarak, İnter’le sözleşmesi biten Stefan De Vrij ve Atalanta’da forma giyen Merih Demiral’ın da aralarında olduğu çok sayıda stoperle görüşüyor.

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