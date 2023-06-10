BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL

Kopan tır kapısını, emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı

İSTANBUL'da seyir halindeki sürücü, tırın düşen kapısını emniyet kemerine bağlayarak yolculuk yaptı. Kopan kapının düşmesini emniyet kemeriyle engellemeye çalışan sürücünün tehlikeli yolculuğu seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Abone ol

Olay, dün öğle saatlerinde Hasdal Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal istikametinde ilerleyen tır sürücüsü yerinden kopan tır kapısının düşmemesi için emniyet kemerine bağlayarak yolculuk yaptı.

Kilometrelerce ve hızlı bir şekilde giden tır sürücüsü yaşanabilecek olumsuzluklara ve tehlikeye aldırış etmedi. Seyir halindeki bir başka araç sürücüsü, tehlikeli yolculuğu anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kameraya kaydeden araç sürücüsü o anlarda "Tırın kapısına bak resmen sallanıyor. Çok tehlikeli bir yolculuk şuraya bak" diyerek duruma tepki gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Serdar Sertçelik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serdar Sertçelik ne iş yapıyor?
Serdar Sertçelik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serdar Sertçelik ne iş yapıyor?
Sivasspor'un olağan genel kurulu yapamadı!
Sivasspor'un olağan genel kurulu yapamadı!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Tottenham, Victor Nelsson'a talip oldu dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak
Tottenham, Victor Nelsson'a talip oldu dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
İstanbul Havalimanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu
Diyarbakır'da babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Diyarbakır'da babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Leeds United yönetiminde değişim: İtalyan patron İngiliz kulübünü ABD'lilere sattı!
Leeds United yönetiminde değişim: İtalyan patron İngiliz kulübünü ABD'lilere sattı!
Babalar Günü yarın mı 2023 11 Haziran Babalar günü mü?
Babalar Günü yarın mı 2023 11 Haziran Babalar günü mü?
Asgari ücrette 4 formül masada en güçlü asgari ücret senaryosu hangisi
Asgari ücrette 4 formül masada en güçlü asgari ücret senaryosu hangisi
Konya'da boya yaptığı binanın 4. katından düşen kişi öldü
Konya'da boya yaptığı binanın 4. katından düşen kişi öldü