BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  SPOR

Sakarya'da BMX Supercross European Cup heyecanı

Sakarya'da BMX Supercross European Cup heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sakarya Bike Fest’in son yarışı olan BMX Supercross European Cup, Avrupa’nın en kapsamlı tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start aldı.

Abone ol

Sakarya’da 1 aydır yaşanan Sakarya Bike Fest heyecanı zirveye tırmandı. MTB dağ bisikleti, Tour Of yol bisikleti ve son olarak BMX supercross yarışlarıyla devam eden fırtına bugün de BMX European Cup ile devam ediyor.

Avrupa’nın şampiyon pedallarının kıyasıya mücadele ettiği müsabaka 11.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start aldı. Avrupa’nın en kapsamlı tesisindeki nefes kesen mücadeleyi yüzlerce sporsever takip etti. Dünyanın dört bir yanından, Türkiye’den ve Sakarya’dan sporseverlerin ağırlandığı alanda heyecan doruğa çıktı.

Uluslararası Bisiklet Birliğine bağlı Avrupa Bisiklet Birliği tarafından 6 ayrı ülkede düzenlenen BMX European Cup serileri Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenleniyor. 26 ülkeden 149 sporcunun katıldığı ve birçok ülkeden canlı yayınlanan kupa BMX parkuru olarak bilinen mavi pist alanında gerçekleştiriliyor. Toplam 12 turdan oluşan ve sırasıyla İtalya, Belçika, Litvanya ve Çekya’da koşulan yarışların 9 ve 10. turlarını ise Sakarya misafir ediyor.

Avrupa’nın en iyi bisikletçilerinin pedal çevirdiği yarışlar genç kadınlar, 23 yaş altı kadınlar, elit kadınlar, genç erkekler, 23 yaş altı erkekler ve elit erkekler olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Saat 13.30’da başlayan final etabıyla bitecek olan yarışlardan sonra Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, vadide sporseverlere gösteri sunacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yarışların bitiş düdüğünden sonra tesiste 15 adet bisikleti çekilişle dağıtılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Eda Ece paraya para demedi! Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı: Saniyede...
Eda Ece paraya para demedi! Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı: Saniyede...
Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa "Toro" alıcısını bekliyor
Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa "Toro" alıcısını bekliyor
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Nevşehir'de özel sporcular masa tenisi müsabakaları yapıldı
Nevşehir'de özel sporcular masa tenisi müsabakaları yapıldı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
İran'ın, Irak'ta tutulan 2,7 milyar doları serbest bırakıldı
İran'ın, Irak'ta tutulan 2,7 milyar doları serbest bırakıldı
Doğun Perinçek 'Türkiye'ye tehdit ağırlaştı' dedi hükümete çağrı yaptı
Doğun Perinçek 'Türkiye'ye tehdit ağırlaştı' dedi hükümete çağrı yaptı
2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları: Türkiye altın madalya kazandı!
2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları: Türkiye altın madalya kazandı!
Bu hastalığın yüzde 75'inden akraba evliliği sorumlu!
Bu hastalığın yüzde 75'inden akraba evliliği sorumlu!
Emekli maaş zammı ve Kurban Bayramı ikramiyesi erken mi yatacak?
Emekli maaş zammı ve Kurban Bayramı ikramiyesi erken mi yatacak?
Freni tutmayan ATV kazaya sebep oldu: 4 kişi yaralandı
Freni tutmayan ATV kazaya sebep oldu: 4 kişi yaralandı