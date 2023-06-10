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Eda Ece paraya para demedi! Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı: Saniyede...

Eda Ece paraya para demedi! Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı: Saniyede...

Geçtiğimiz günlerde final yapan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Ünlü ismin 15 saniyelik reklamlar için kazandığı para ortaya çıktı.

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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan Eda Ece düğünü için gün sayıyor. 21 Haziran’da nikah masasına oturacak olan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından kazandığı para gündem oldu.

Güncelmagazin’in haberine göre Eda Ece sosyal medya için 15 saniyelik reklam videoları çekti ve 300 bin TL kazandı. Ünlü ismin çektiği videoların saniyesi 20 bin TL'ye denk geldi.

Nisan ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer 21 Haziran'da evlenecek.

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